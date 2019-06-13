Гарсия обыграла Люмсден во втором раунде турнира в Ноттингеме

Французская теннисистка Каролин Гарсия обыграла британску Майю Люмсден (6:3, 6:1) во втором раунде турнира WTA в Ноттингеме (Великобритания). Матч продолжался 54 минуты.
В 1/4 финала француженка сыграет с румынкой Еленой-Габриэлой Русе.
Ноттингем (Великобритания)
Турнир WTA Nature Valley Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Каролин Гарсия (Франция, 1) - Майя Люмсден (Великобритания, WC) - 6:3, 6:1
Татьяна Мария (Германия, 9) - Бернарда Пера (США) - 5:7, 7:6 (7:5), 6:3
Донна Векич (Хорватия, 2) - Хлоэ Паке (Франция, LL) - 6:1, 6:2
Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) - Виктория Голубич (Швейцария) - 7:6(7:3), 4:6, 6:4
Айла Томлянович (Австралия, 6) - Хэрриет Дарт (Великобритания) - 6:7(5:7), 6:1, 6:2
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