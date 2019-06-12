Гарсия обыграла Бэйнс в первом раунде турнира в Ноттингеме

Французская теннисистка Каролин Гарсия обыграла британку Наикту Бэйнс (6:1, 6:2) в первом раунде турнира WTA в Ноттингеме (Великобритания). Матч продолжался 57 минут.

В следующем раунде француженка сыграет с победительницей пары Тара Мур (Великобритания) - Майя Люмсден (Великобритания).

Ноттингем (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Каролин Гарсия (Франция, 1) - Наикта Бэйнс (Великобритания, WC) - 6:1, 6:2

Бернарда Пера (США) - Кэти Суон (Великобритания, WC) - 7:6 (7:5), 6:1

Хэрриет Дарт (Великобритания) - Вера Лапко (Белоруссия) - 7:6 (9:7), 3:6, 6:3

Мария Саккари (Греция, 4) - Хизер Уотсон (Великобритания) - 6:4, 6:3

Хлоэ Паке (Франция, LL) - Анкита Райна (Индия, LL) - 5:7, 6:4, 6:2

Мария Саккари (Греция, 4) - Хизер Уотсон (Великобритания) - 6:4, 6:3