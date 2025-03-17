Хантухова считает, что Мирра Андреева может выиграть турнир «Большого шлема» в этом сезоне

Полуфиналистка Australian Open-2008 Даниэла Хантухова считает, что россиянка Мирра Андреева может претендовать на победу на турнире «Большого шлема» в этом сезоне.

«Она точно сможет, учитывая то, как она сыграла в третьем сете [против Арины Соболенко в финале «тысячника» в Индиан-Уэллсе], и то, что у нее есть один из лучших тренеров», — написала Хантухова в соцсети.

Эту запись репостнула в соцсети тренер Андреевой Кончита Мартинес.

16 марта Андреева победила белоруску Арину Соболенко в финале турнира в Индиан-Уэллсе со счетом 2:6, 6:4, 6:3. Россиянка поднялась на шестое место обновленного рейтинга WTA.