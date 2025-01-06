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Сегодня, 06:58

Касаткина обыграла Гадеки и вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге турнира в Аделаиде обыграла австралийку Оливию Гадеки со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. На счету 27-летней россиянки 4 эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Во втором круге Касаткина встретится с австралийкой Эмерсон Джонс.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 3) — Оливия Гадеки (Австралия, WC) — 6:2, 6:3

Юлия Путинцева (Казахстан) — Донна Векич (Хорватия) — 6:2, 6:3

Эмерсон Джонс (Австралия, WC) — Ван Синьюй (Китай, Q) — 6:4, 6:0

Дарья Касаткина
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