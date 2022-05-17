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Сегодня, 16:30

Габуева проиграла Ферро на старте турнира во Франции

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российская теннисистка Ангелина Габуева не смогла пройти во второй круг турнира во Франции.

В первом круге она проиграла Фионе Ферро из Франции со счетом 3:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 29 минут.

В следующем раунде Ферро сыграет с Викторией Голубич из Швейцарии.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Фиона Ферро (Франция) — Ангелина Габуева (Россия, LL) — 6:3, 6:4

Теннис
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