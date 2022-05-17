Габуева проиграла Ферро на старте турнира во Франции
Российская теннисистка Ангелина Габуева не смогла пройти во второй круг турнира во Франции.
В первом круге она проиграла Фионе Ферро из Франции со счетом 3:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 29 минут.
В следующем раунде Ферро сыграет с Викторией Голубич из Швейцарии.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Фиона Ферро (Франция) — Ангелина Габуева (Россия, LL) — 6:3, 6:4
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