Габуева проиграла Ферро на старте турнира во Франции

Российская теннисистка Ангелина Габуева не смогла пройти во второй круг турнира во Франции.

В первом круге она проиграла Фионе Ферро из Франции со счетом 3:6, 4:6. Игра продолжалась 1 час 29 минут.

В следующем раунде Ферро сыграет с Викторией Голубич из Швейцарии.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Фиона Ферро (Франция) — Ангелина Габуева (Россия, LL) — 6:3, 6:4