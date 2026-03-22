Шнайдер выбыла в первом круге парного турнира в Майами
Россиянка Диана Шнайдер и чешка Линда Носкова не смогли выйти во второй круг парного турнира в Майами.
В первом круге дуэт уступил паре Габриэла Дабровски/Луиза Стефани (Канада/Бразилия, 3) со счетом 3:6, 1:6.
Дабровски и Стефани сыграют в следующем матче против победительниц встречи Алисия Паркс/Слоан Стивенс (США, WC) — Екатерина Александрова/Фанни Столлар (Россия/Венгрия).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Габриэла Дабровски/Луиза Стефани (Канада/Бразилия, 3) — Линда Носкова/Диана Шнайдер (Чехия/Россия) — 6:3, 6:1
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