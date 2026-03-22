Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
WTA

22 марта, 21:10

Шнайдер выбыла в первом круге парного турнира в Майами

Руслан Минаев

Россиянка Диана Шнайдер и чешка Линда Носкова не смогли выйти во второй круг парного турнира в Майами.

В первом круге дуэт уступил паре Габриэла Дабровски/Луиза Стефани (Канада/Бразилия, 3) со счетом 3:6, 1:6.

Дабровски и Стефани сыграют в следующем матче против победительниц встречи Алисия Паркс/Слоан Стивенс (США, WC) — Екатерина Александрова/Фанни Столлар (Россия/Венгрия).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Габриэла Дабровски/Луиза Стефани (Канада/Бразилия, 3) — Линда Носкова/Диана Шнайдер (Чехия/Россия) — 6:3, 6:1

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Диана Шнайдер
Читайте также
Примет решение после 7 июля и будет зарабатывать как Малкин? Что ждет Овечкина в случае продления контракта с «Вашингтоном»
СК начал проверку после гибели актера Высоковского в Подмосковье
Агент 007 и ДР Конго. Колонка Казанского — о сборной Англии
Эмир Катара вручил послу РФ одну из высших госнаград
Проблемы с флагом России в гимнастике — сплошной фейк. Зачем мы этому верим?
ФАС потребовала от Apple прекратить дискриминацию российских поисковых систем
Популярное видео
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
«Автомобилист» снова не жалеет средств
«Автомобилист» снова не жалеет средств
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Александрова не смогла выйти в четвертый круг турнира в Майами

Андреева и Мбоко вышли во второй круг парного турнира в Майами

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости