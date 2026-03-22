Шнайдер выбыла в первом круге парного турнира в Майами

Россиянка Диана Шнайдер и чешка Линда Носкова не смогли выйти во второй круг парного турнира в Майами.

В первом круге дуэт уступил паре Габриэла Дабровски/Луиза Стефани (Канада/Бразилия, 3) со счетом 3:6, 1:6.

Дабровски и Стефани сыграют в следующем матче против победительниц встречи Алисия Паркс/Слоан Стивенс (США, WC) — Екатерина Александрова/Фанни Столлар (Россия/Венгрия).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Габриэла Дабровски/Луиза Стефани (Канада/Бразилия, 3) — Линда Носкова/Диана Шнайдер (Чехия/Россия) — 6:3, 6:1