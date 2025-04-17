Панова не сумела выйти в полуфинал парного турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Александра Панова и венгерка Фанни Столлар уступили Габриэле Дабровски (Канада) и Эрин Рутлайфф (Новая Зеландия) в четвертьфинала турнира в Штутгарте в парном разряде — 4:6, 2:6.

Игра продолжалась 1 час 16 минут.

В полуфинале Дабровски и Рутлайфф сыграют с парой Тимеа Бабош/Луиза Стефани (Венгрия/Бразилия).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 1?064?510 долларов

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 1) — Александра Панова/Фанни Столлар (Россия/Венгрия) — 6:4, 6:2