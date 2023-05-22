Фридзам вышла во второй круг турнира в Страсбурге и сыграет с Блинковой
Немецкая теннисистка Анна-Лена Фридзам в первом круге турнира WTA в Страсбурге обыграла китаянку Чжан Шуай — 6:0, 6:0.
Встреча продолжалась 49 минут. Фридзам сделала 6 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Шуай 3 эйса и ни одной двойной ошибки.
Во втором круге турнира Фридзам сыграет с россиянкой Анной Блинковой.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анна-Лена Фридзам (Германия) — Чжан Шуай (Китай, 3) — 6:0, 6:0
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