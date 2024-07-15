Аванесян вышла во второй круг турнира в Будапеште

Российская теннисистка Элина Аванесян победила представительницу Польши Магдалену Френх в первом круге турнира в Будапеште — 7:6 (7:5), 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 58 минут. Аванесян ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету польки 3 реализованных брей-пойнта из 6, она не сделала ни одного эйса и ни одной двойной ошибки.

Во втором круге турнира 21-летняя россиянка сыграет либо против испанки Ребеки Масаровой, либо против Наталии Шабанин из Венгрии.