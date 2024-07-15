Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 13:43

Аванесян вышла во второй круг турнира в Будапеште

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская теннисистка Элина Аванесян победила представительницу Польши Магдалену Френх в первом круге турнира в Будапеште — 7:6 (7:5), 6:4.

Спортсменки провели на корте 1 час 58 минут. Аванесян ни разу не подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету польки 3 реализованных брей-пойнта из 6, она не сделала ни одного эйса и ни одной двойной ошибки.

Во втором круге турнира 21-летняя россиянка сыграет либо против испанки Ребеки Масаровой, либо против Наталии Шабанин из Венгрии.

Теннис
Элина Аванесян
1
0
Читайте также
Плющенко послал депутатов «в космос» после отказа поддержать бойкот Олимпиады
Ойярсабаль забил победный гол в финале Евро-2024
Экономист рассказал о последствиях для ЕС распродажи европейских ценных бумаг
Душный первый тайм, восхитительный Ямаль, подвиг Ольмо и титул не отдали «убийцам футбола». Что случилось в финале Евро-2024 Испания - Англия
Сборная Испании установила рекорд по забитым голам на одном Евро
Академия Плющенко потребовала у фигуристки деньги после смены школы
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Паолини вошла в тройку чемпионской гонки WTA

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости