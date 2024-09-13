Фрех обыграла Крюгер и вышла в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре
Польская теннисистка Магдалена Фрех во втором круге турнира в Гвадалахаре обыграла американку Эшлин Крюгер со счетом 3:6, 6:3, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 56 минут. На счету 26-летней польки 3 эйса, 7 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В четвертьфинале Фрех встретится с канадкой Мариной Стакушич.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Guadalajara Open Akron presented by Santander
Призовой фонд 922 573 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Магдалена Фрех (Польша, 5) — Эшлин Крюгер (США) — 3:6, 6:3, 6:1
Новости