Французский тренер Мирры Андреевой рассказал, какое влияние на теннисистку оказывают ее родители

Французский тренер российской теннисистки Мирры Андреевой Жан-Рене Лиснар рассказал, как сильно на 16-летнюю спортсменку влияют ее родители.

?— Как часто вы общались с родителями Мирры, и насколько велико их влияние на нее?

— Считаю, что сейчас они занимают правильную позицию по отношению к Мирре и Эрике. Они здесь (в Каннах. — Прим. И.Р.), но не вовлечены в теннис как таковой. Для любых родителей это непросто, поскольку иногда они думают: мы знаем наших детей столько лет, что кто, если не мы, может понимать, что им надо? Но подавляющее большинство из них не знает теннис глубоко, изнутри. А Андреевы-старшие ведут себя оптимально — поддерживают девочек, но не влезают во все профессиональные детали. Это умный подход.

Мы виделись после Открытого чемпионата Франции, а всего у нас было пять или шесть встреч. Если у них есть вопросы, они всегда могут прийти и их задать. Иногда встречаемся с ними на турнирах. Подход родителей Андреевых — одна из причин, почему проект работает. С некоторыми теннисистами то, что кажется вполне достижимым, не срабатывает именно потому, что отец и мать ведут себя иначе. Они-то, понятно, хотят своему ребенку добра, но излишнее вмешательство в процесс приводит к противоположным результатам — дети начинают делать больше ошибок.

— Крайне редко две сестры доходят до профессионального тенниса!

— Знаете, какое качество есть у российских родителей? Когда они верят в своих детей, они готовы сделать для них что угодно. Во Франции подход немного другой — тут родители опасаются делать какие-то вещи, осторожничают. А выход на высокий уровень требует жертв. Но и осторожность понять можно: даже при жертвенности родителей двое из четырех детей попадут в профессионалы, а двое, отзанимавшись столько лет и потеряв время для чего-то другого, не смогут делать ничего. К счастью, у Андреевых попадание получилось стопроцентным!

— Александр и Раиса — строгие родители? Что у них за отношения с девочками? Как вы это видите со стороны?

— Вижу, что девочки — дисциплинированные, они должны делать домашние задания и делают их. Они добросовестно учатся, они приезжают на тренировки всегда вовремя — это ведь результат воспитания. Если родители не дали тебе правильное воспитание, ты будешь разбросан, будешь вечно опаздывать — а эта необязательность приведет к тому, что не сможешь расти профессионально. Андреевы выглядят крепкой и сплоченной семьей.

— Мирра рассказывала при этом, что в ее комнате — ужасающий бардак. Вы это не контролируете? Или сейчас не Советский Союз и тренер не имеет доступа к жизни своего спортсмена помимо площадки?

— Нет, я никогда не заходил в комнаты своих теннисистов, ха-ха! Но могу сказать, что Мирра — очень организованная. Потому что каждое утро, когда я прихожу на тренировку, у нее все необходимые вещи с собой. Ни разу она ничего не забывала. У меня есть игроки, которые то обувь забудут, то еще что-то. Может, в других, не рабочих ситуациях она позволяет себе расслабиться и что-то забывает, но не в тренировках.

На Уимблдоне-2023 Андреева дошла до четвертого круга, в котором уступила американке Мэдисон Кис (6:3, 6:7 (4:7), 2:6).