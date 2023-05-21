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Сегодня, 15:54

Французская теннисистка Яничиева во втором круге турнира WTA в Страсбуре сыграет с Грачевой

Виктория Кравченко
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Французская теннисистка Селена Яничиева обыграла соотечественницу Осеан Доден в первом круге турнира WTA в Страсбуре (2:6, 6:1, 6:4).

Во втором круге Яничиева сыграет с россиянкой Варварой Грачевой.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Селена Яничиевич (Франция) — Осеан Доден (Франция) — 2:6, 6:1, 6:4

Варвара Грачева
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