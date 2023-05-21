Французская теннисистка Яничиева во втором круге турнира WTA в Страсбуре сыграет с Грачевой
Французская теннисистка Селена Яничиева обыграла соотечественницу Осеан Доден в первом круге турнира WTA в Страсбуре (2:6, 6:1, 6:4).
Во втором круге Яничиева сыграет с россиянкой Варварой Грачевой.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Селена Яничиевич (Франция) — Осеан Доден (Франция) — 2:6, 6:1, 6:4
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