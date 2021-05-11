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Французская теннисистка Младенович обыграла Бенчич на старте турнира в Риме

13:40
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Французская теннисистка Кристина Младенович обыграла швейцарку Белинду Бенчич (6:3, 6:4) в 1-м круге турнира в Риме серии WTA.

Встреча длилась на протяжении 1 час 50 минут. Во 2-м круге Младенович сыграет против Петры Мартич из Хорватии.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Кристина Младенович (Франция, LL) — Белинда Бенчич (Швейцария, 10) — 6:3, 6:4

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