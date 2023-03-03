Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 06:24

Гарсия и Мертенс вышли в четвертьфинал турнира WTA в Монтеррее

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Француженка Каролин Гарсия обыграла испанку Нурию Паррисас-Диас во втором круге турнира WTA в Монтеррее (Мексика) — 6:3, 6:2.

В другом матче бельгийка Элисе Мертенс была сильнее румынки Елены-Габриэлы Русе — 6:3, 3:6, 6:2.

В четвертьфинале Гарсия встретится с египтянкой Майар Шериф, Мертенс сыграет с победительницей в паре Татьяна Мария (Германия) — Элизабетта Коччаретто (Италия, 8).

Монтеррей (Мексика)

Турнир WTA Abierto GNP Seguros

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Каролин Гарсия (Франция, 1) — Нурия Паррисас-Диас (Испания) — 6:3, 6:2

Элисе Мертенс (Бельгия, 4) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — 6:3, 3:6, 6:2

Теннис
Каролин Гарсия
0
Читайте также
Болезнь Костомарова сорвала шоу Авербуха в Москве
«К шоу невозможно было готовиться». Авербух — о болезни Костомарова
ФСБ: в Брянской области на границе идет операция по уничтожению украинских диверсантов
Число жертв теракта в Брянской области выросло до двух
Лавров извинился перед Индией за балаган западных стран на встрече G20
В Харьковской области заявили о насильной эвакуации жителей Купянска
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Калинская вышла в четвертьфинал турнира в Остине

Тарпищев: «Папа Шараповой кричал с трибуны: «Убей эту суку!» Отец Чакветадзе ответил: «Это я тебя убью!»
Новости
RSS RSS
Все новости