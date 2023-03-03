Гарсия и Мертенс вышли в четвертьфинал турнира WTA в Монтеррее
Француженка Каролин Гарсия обыграла испанку Нурию Паррисас-Диас во втором круге турнира WTA в Монтеррее (Мексика) — 6:3, 6:2.
В другом матче бельгийка Элисе Мертенс была сильнее румынки Елены-Габриэлы Русе — 6:3, 3:6, 6:2.
В четвертьфинале Гарсия встретится с египтянкой Майар Шериф, Мертенс сыграет с победительницей в паре Татьяна Мария (Германия) — Элизабетта Коччаретто (Италия, 8).
Монтеррей (Мексика)
Турнир WTA Abierto GNP Seguros
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Каролин Гарсия (Франция, 1) — Нурия Паррисас-Диас (Испания) — 6:3, 6:2
Элисе Мертенс (Бельгия, 4) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) — 6:3, 3:6, 6:2
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