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19 марта, 22:20

45-летняя Винус Уильямс выбыла в первом круге «тысячника» в Майами

Руслан Минаев

Американка Винус Уильямс не смогла выйти во второй круг турнира WTA 1000 в Майами.

Экс-первая ракетка мира уступила британке Франческе Джонс со счетом 5:7, 5:7.

Джонс в следующем матче встретится с пятой «сеяной» Джессикой Пегулой.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Франческа Джонс (Великобритания) — Винус Уильямс (США, WC) — 7:5, 7:5

Эльвина Калиева (США, Q) — Далма Галфи (Венгрия) — 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (7:5)

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Винус Уильямс
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