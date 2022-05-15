Фомина и Габуева не смогли выйти во второй круг парного турнира в Страсбурге

Россиянки Алена Фомина и Ангелина Габуева не смогли пройти во второй круг парного турнира в Страсбурге.

В первом круге они проиграли Кейтлин Кристиан из США и Лидии Морозовой из Белоруссии со счетом 0:6, 1:6.

В следующем раунде Кристиан и Морозова сыграют с победительницами матча Сюй Ифань/Ян Цзы (Китай) — Катаржина Питер/Кимберли Циммерманн (Польша/Бельгия).

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Кейтлин Кристиан/Лидия Морозова (США/Белоруссия) — Алена Фомина/Ангелина Габуева (Россия) — 6:0, 6:1