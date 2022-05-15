Фомина и Габуева не смогли выйти во второй круг парного турнира в Страсбурге
Россиянки Алена Фомина и Ангелина Габуева не смогли пройти во второй круг парного турнира в Страсбурге.
В первом круге они проиграли Кейтлин Кристиан из США и Лидии Морозовой из Белоруссии со счетом 0:6, 1:6.
В следующем раунде Кристиан и Морозова сыграют с победительницами матча Сюй Ифань/Ян Цзы (Китай) — Катаржина Питер/Кимберли Циммерманн (Польша/Бельгия).
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Кейтлин Кристиан/Лидия Морозова (США/Белоруссия) — Алена Фомина/Ангелина Габуева (Россия) — 6:0, 6:1
Новости