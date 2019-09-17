Флинк победила Хибино и вышла во второй круг турнира в Осаке

Российская теннисистка Варвара Флинк в матче первого круга турнира в Осаке обыграла японку Нао Хибино со счетом 6:4, 7:5. Также во второй круг вышла Си Сувэй с Тайваня, победившая испанку Гарбинье Мугурусу.

Осака (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 757 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Флинк (Россия, Q) — Нао Хибино (Япония, WC) — 6:4, 7:5

Си Сувэй (Тайвань) — Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3:6, 7:6 (7:1), 6:1