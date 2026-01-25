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25 января, 17:13

Россиянка Корнеева выиграла турнир ITF в Бахрейне

Сергей Ярошенко

Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла француженку Фиону Ферро в финале турнира ITF в Манаме (Бахрейн) — 6:4, 6:0.

Встреча продлилась 1 час 9 минут. Призовой фонд турнира составил 60 тысяч долларов.

Ранее Корнеева уступила в первом круге квалификации Australian Open-2026 китаянке Чжосюань Бай со счетом 4:6, 3:6.

18-летняя россиянка является чемпионкой юниорских «Ролан Гаррос» (2023) и Australian Open (2023). С конца 2023 года она тренируется в академии Надаля.

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Теннис
Алина Корнеева
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