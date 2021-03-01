Финалистка Australian Open проиграла на старте турнира в Дохе
15:55
Американская теннисистка Дженнифер Брэйди проиграл эстонке Анетт Контавейт (1:6, 2:6) и не смогла выйти во второй круг турнира в Дохе.
Продолжительность встречи составила 55 минут.
За выход в четвертьфинал Контавейт поспорит с победительницей поединка Анжелика Кербер (Германия) — Кагла Буюкаксай (Турция).
?Напомним, что Брэди играла в финале Открытого чемпионата Австралии в этом году. Она проиграла японке Наоми Осаке со счетом 4:6, 3:6.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2021
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анетт Контавейт (Эстония) — Дженнифер Брэди (США, 7) — 6:1, 6:2
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