Финалистка Australian Open проиграла на старте турнира в Дохе

Американская теннисистка Дженнифер Брэйди проиграл эстонке Анетт Контавейт (1:6, 2:6) и не смогла выйти во второй круг турнира в Дохе.

Продолжительность встречи составила 55 минут.

За выход в четвертьфинал Контавейт поспорит с победительницей поединка Анжелика Кербер (Германия) — Кагла Буюкаксай (Турция).

?Напомним, что Брэди играла в финале Открытого чемпионата Австралии в этом году. Она проиграла японке Наоми Осаке со счетом 4:6, 3:6.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2021

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анетт Контавейт (Эстония) — Дженнифер Брэди (США, 7) — 6:1, 6:2