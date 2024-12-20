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Чесноков: «Мне нравится смотреть теннис Азаренко»

Алина Савинова
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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поделился мнением об игре белорусской теннисистки Виктории Азаренко.

«Ей 35 лет, думаю, что для этого возраста 20-е место в рейтинге — хороший результат. Она часто отказывалась от продолжения выступления в турнирах из-за травм. Плюс Азаренко — мама, но, знаете, она все еще интересный игрок. Мне нравится смотреть теннис Виктории. Ее игра мне симпатична больше многих игроков из топ-10», — цитирует Чеснокова Legalbet.by.

35-летняя Азаренко является олимпийской чемпионкой 2012 года в миксте с Максимом Мирным, а также победительницей двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и двух — в смешанном. Всего на ее счету 31 титул на уровне WTA.

Источник: Legalbet
Теннис
Андрей Чесноков
Виктория Азаренко
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