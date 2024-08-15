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Сегодня, 20:45

Рыбакина проиграла Фернандес во втором круге турнира в Цинциннати

Ана Горшкова
Корреспондент
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Канадская теннисистка Лейла Фернандес обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину во втором круге турнира WTA 1000 в Цинциннати — 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Фернандес при счете 5:6 во втором сете отыграла двойной матчбол. Девушки провели на корте 2 часа 35 минут.

4-я ракетка мира Рыбакина 20 раз подала навылет, допустила 17 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. На счету 27-й ракетки мира Фернандес 5 эйсов, 13 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 17.

В третьем круге турнира Фернандес сыграет с победительницей матча Эшлин Крюгер (США, Q) — Диана Шнайдер (Россия).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Cincinnati Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Лейла Фернандес (Канада) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:4

Теннис
Елена Рыбакина
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