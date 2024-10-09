Рахимова уступила Фернандес во втором круге турнира в Ухани

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Российская теннисистка Камилла Рахимова во втором круге турнира в Ухани уступила канадке Лейле Фернандес со счетом 2:6, 7:5, 6:7 (4:7).

Встреча продолжалась 2 часа 56 минут. На счету 23-летней россиянки эйс, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В третьем круге Фернандес встретится с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Жаклин Кристьян (Румыния).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Лейла Фернандес (Канада) — Камилла Рахимова (Россия, LL) — 6:2, 5:7, 7:6 (7:4)