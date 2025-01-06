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Сегодня, 07:35

Александрова обыграла Фернандес и вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира в Аделаиде обыграла канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:4, 3:6, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. На счету 30-летней россиянки 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Во втором круге Александрова встретится с американкой Эммой Наварро.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада, Q) — 6:4, 3:6, 6:2

Екатерина Александрова
Лейла Фернандес
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