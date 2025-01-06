Александрова обыграла Фернандес и вышла во второй круг турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге турнира в Аделаиде обыграла канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:4, 3:6, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 14 минут. На счету 30-летней россиянки 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13.
Во втором круге Александрова встретится с американкой Эммой Наварро.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада, Q) — 6:4, 3:6, 6:2
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