Фегеле обыграла Пармантье в первом круге турнира в Лугано

Швейцарка Штефани Фегеле вышла во второй круг турнира в Лугано. В матче первого раунда она обыграла пятую сеянную Полин Пармантье из Франции – 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

Во втором раунде 29-летняя Фегеле сыграет с соотечественницей Викторией Голубич.

В другой встрече седьмая сеянная турнира Ребекка Петерсон из Швеции сломила сопротивление полячки Магдалены Фрех. Во втором раунде она сыграет с победительницей пары Вероника Кудерметова – Жиль Тайхманн.

Лугано (Швейцария)

Турнир WTA Samsung Open Presented by Corner

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Штефани Фегеле (Швейцария) – Полин Пармантье (Франция, 5) – 6:2, 6:4

Ребекка Петерсон (Швеция, 7) – Магдалена Фрех (Польша, Q) – 6:3, 7:6(7:2)