24 марта, 07:48

Фанаты раскритиковали Андрееву после поражения от Анисимовой в Майами

Алина Савинова
Мирра Андреева.
Фото Getty Images

Российская теннисистка Мирра Андреева выложила в своих соцсетях скриншот с негативными комментариями фанатов после вылета с турнира в Майами.

В матче третьего круга 17-летняя спортсменка уступила американке Аманде Анисимовой со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6.

Под последними публикациями Андреевой в соцсетях фанаты оставили несколько оскорбительных комментариев в адрес россиянки. В частности болельщики раскритиковали ее игру, назвали спортсменку одной из худших теннисисток и написали, что она заслуживает худшего. Через час Мирра удалила из своих соцсетей скриншот с подписью: «Вот что бывает, когда проигрываешь один матч».

В этом сезоне Андреева выиграла два турнира — она стала победительницей «тысячников» в Дубае и Индиан-Уэлсе.

Теннис
Аманда Анисимова
Мирра Андреева
  • Из Алматы

    Хейтеры - особенные люди. Они снижают накопленный ими в душе негатив, "сливая" его на других людей. Целью обычно выбирают (бес- или сознательно) тех, кто в чём-либо лучше самих агрессоров. Т.е. чаще всего известных людей. Пытаясь унижать достоинство тех, кто сильно превосходит их, тем самым внутри себя они "выравнивают" свою самооценку; мол, известные люди на самом деле гораздо хуже (а значит, это они сами не настолько уж плохи). И каждый извергнутый хейтерами кусочек субстанции, привычной для их внутреннего мира (преимущественно богатого именно ею), позволяет им какое-то время чувствовать себя чуть менее хуже, чем обычно. "Сделал гадость - душе радость". А ставочники-хейтеры - ещё более особенные. У них уже не "просто" невроз, а, скорее всего, как минимум, первая стадия лудомании, то есть уже серьёзного психического расстройства, т.к. люди этим портят жизнь себе и окружающим. И при этом ошибочно обвиняют в своих бедах обстоятельства и других людей... В инете хейтеры - источник грязи.

    24.03.2025

  • Leonard Leonard

    Было очевидно: выиграть три тысячника подряд в таком возрасте невозможно по спортивным причинам. Да и много ли выигравших три турнира подряд? Кто ставил ставку - тот дурак, а кто просто лает- негодяй.

    24.03.2025

  • AlexM

    Жаль Мирру безусловно, просто нужно не читать весь этот негатив и отключать комментарии.

    24.03.2025

  • Sama_Dobrota

    Немало людей поставило, видать

    24.03.2025

  • андр

    Мире нужен кнопочный телефон.

    24.03.2025

  • spartsmen

    хороших людей фанатами не назовут ...

    24.03.2025

  • Roman Solovyev

    не стоит путать болельщиков с больными людьми, у которых не зашла ставка на Андрееву.

    24.03.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Не стоит путать фанатов и болельщиков, Савинова. Фанаты как люди больные на голову могут написать подобную дичь. Болельщики - никогда.

    24.03.2025

