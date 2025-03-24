Фанаты раскритиковали Андрееву после поражения от Анисимовой в Майами

Российская теннисистка Мирра Андреева выложила в своих соцсетях скриншот с негативными комментариями фанатов после вылета с турнира в Майами.

В матче третьего круга 17-летняя спортсменка уступила американке Аманде Анисимовой со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 3:6.

Под последними публикациями Андреевой в соцсетях фанаты оставили несколько оскорбительных комментариев в адрес россиянки. В частности болельщики раскритиковали ее игру, назвали спортсменку одной из худших теннисисток и написали, что она заслуживает худшего. Через час Мирра удалила из своих соцсетей скриншот с подписью: «Вот что бывает, когда проигрываешь один матч».

В этом сезоне Андреева выиграла два турнира — она стала победительницей «тысячников» в Дубае и Индиан-Уэлсе.