Кудерметова и Хаочин одержали победу на старте парного турнира в Пекине
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин вышли во второй круг парного турнира в Пекине.
В стартовом матче спортсменки за 1 час 11 минут обыграли норвежско-тайваньский дуэт Ульрикке Эйкери и У Фансыэнь — 6:4, 6:3.
В следующем круге Кудерметова и Хаочин встретятся с испанкой Паулой Бадосой и Каролиной Муховой из Чехии.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 7) — Ульрикке Эйкери/У Фансыэнь (Норвегия/Тайвань) — 6:4, 6:3
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