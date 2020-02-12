Евгений Кафельников: «У меня нет в теннисе большего разочарования, чем игра Касаткиной»
11:52
Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал поражение Дарьи Касаткиной на старте турнира в Санкт-Петербурге. Она уступила соотечественнице Екатерине Александровой в трех сетах.
— У меня сейчас нет в теннисе большего разочарования, чем игра и результаты Даши! — написал Кафельников в своем Instagram. — Просто даже нет ответа на этот вопрос.
У меня сейчас нет в теннисе большего разочарования,чем игра и результаты Даши!!! Просто даже нет ответа на этот вопрос.— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) February 11, 2020
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