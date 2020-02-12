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Евгений Кафельников: «У меня нет в теннисе большего разочарования, чем игра Касаткиной»

11:52
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Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал поражение Дарьи Касаткиной на старте турнира в Санкт-Петербурге. Она уступила соотечественнице Екатерине Александровой в трех сетах.

— У меня сейчас нет в теннисе большего разочарования, чем игра и результаты Даши! — написал Кафельников в своем Instagram. — Просто даже нет ответа на этот вопрос.

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