Евгений Кафельников: «Шараповой нужно было уйти немножко раньше»

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался об окончании карьеры Марии Шараповой. 32-летняя теннисистка приняла данное решение из-за постоянных травм.

- Безусловно, ожидания которые могли быть у болельщиков после ее возвращения после определенных событий, не были оправданы, — заявил Кафельников. — Любой уважающий чемпион не хочет потерять имя, которое он заработал на корте, так что ее решение логично. Нужно было немножко раньше сделать, но каждый решает сам. Быть одним из флагманов в женском одиночном теннисе в течение 10-15 лет — такой карьере может позавидовать любой. (Евгений Белоусов)