Кафельников: «Очень обидное поражение Александровой. Не могу объяснить, что произошло в конце второго сета»

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение Екатерины Александровой в финале «ВТБ Кубка Кремля» от эстонки Анетт Контавейт (6:4, 4:6, 5:7).

«Очень обидное поражение Александровой. Я не могу объяснить, что произошло в конце второго сета, безумие какое-то. Я думал, что после такой сумасшедшей второй партии, третий сет будет совсем коротким. Но Катя собралась, дала бой, в конце даже подавала на титул. Они играли 2,5 часа, могло не хватить сил на концовку. Во втором сете, наверное, сыграл психологический момент. Можно сказать, что российской теннисистке не хватило везения», — сказал Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Игра Александровой против Контавейт продолжалась 2 часа 25 минут.

Россиянка сделала 5 эйсов и 6 двойных ошибок, а также она реализовала 4 брейк-пойнта из 11. Эстонка сделала 5 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейков из 15.