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29 марта 2025, 18:17

Кафельников — о смене гражданства Касаткиной: «Я не могу ее осуждать за принятое решение»

Бывшая первая ракетка мира и олимпийский чемпион Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение российской теннисистки Дарьи Касаткиной сменить гражданство и представлять Австралию.

«О причинах остается лишь догадываться. Может, Даше было некомфортно, что украинские теннисистки не жмут ей руку. Теперь у нее такая возможность появится. При этом я не могу ее осуждать за принятое решение. Это ее жизнь и она делает то, что считает нужным. Пусть у нее все будет хорошо», — сказал Кафельников «СЭ».

27-летняя Касаткина на данный момент занимает 12-е место в рейтинге WTA (3061 очко). За свою карьеру она выиграла 9 турниров WTA (8 в одиночном разряде). В 2022 году ей присвоили звание заслуженного мастера спорта России.

Дарик Агаларов

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Дарья Касаткина
Евгений Кафельников
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