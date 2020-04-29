Евгений Кафельников: «Кто-то сомневается, что Шарапова больше американка?»

Экс-первая ракетка мира, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников поделился мнением о Марии Шараповой. В феврале она завершила карьеру.

— Шарапова больше американка или россиянка?

— Американка, конечно! — цитирует Кафйельникова РИА «Новости». — Вы сомневаетесь?



— Да нет, я понимаю, что она сюда не вернется, будет жить там.

— Нет, я имею в виду, я сейчас к россиянам обращаюсь — вот кто-то в этом сомневается? У неё гражданство, весь ее быт, комфорт в Америке. С пятилетнего возраста она там. Это все равно, что вы спросите у Саши Зверева-младшего, немец он или россиянин. Что он ответит?



— Ну немец, само собой.

— Конечно! Хотя он говорит по-русски, в семье общаются по-русски. Но он немец.



— Ситуация с вашим противостоянием с Шараповой. Вы так и не наладили отношения и не разговаривали, да?

— У нас, по большому счету, и не было никаких отношений. Мы никогда не переписывались, у меня никогда никаких ее координат не было. Всё моё общение с ней было через ее агента.