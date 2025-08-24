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Кафельников — о включении Шараповой в Зал славы: «Я искренне рад за нее»

Павел Лопатко

Вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников прокомментировал включение Марии Шараповой в Международный зал теннисной славы.

«Со своей стороны могу сказать, что включение заслуженное. Я как член Международного зала теннисной славы голосовал за ее включение. Я искренне рад за нее. Очередной представитель из России в Зале славы: теперь там я, Марат Сафин и Мария. Наше представительство расширяется, это не может не радовать», — цитирует Кафельникова ТАСС.

Шарапова завершила карьеру в 2020 году. 38-летняя спортсменка является серебряным призером Олимпиады-2012 и победительницей Итогового турнира WTA. Также россиянка дважды выигрывала «Ролан Гаррос» (2012, 2014), по разу — Уимблдон (2004), US Open (2006) и Australian Open (2008). Всего в одиночном разряде на ее счету 36 титулов.

Сафина ввели в зал теннисной славы в 2016 году, Кафельникова — в 2019 году.

Источник: ТАСС
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Евгений Кафельников
Мария Шарапова
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