Павлюченкова проиграла Лис во втором круге турнира в Монреале

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла немке Еве Лис во втором круге турнира в Монреале — 3:6, 4:6.

Матч длился 1 час 23 минуты. 34-летняя россиянка подала 5 раза навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 0 подач навылет, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта (из 5).

В третьем круге Лис сыграет против Игы Свентек из Польши.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 5 152 599 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ева Лис (Германия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) — 6:3, 6:4