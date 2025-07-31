Теннис
31 июля, 03:55

Павлюченкова проиграла Лис во втором круге турнира в Монреале

Евгений Козинов
Корреспондент

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла немке Еве Лис во втором круге турнира в Монреале — 3:6, 4:6.

Матч длился 1 час 23 минуты. 34-летняя россиянка подала 5 раза навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 0 подач навылет, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта (из 5).

В третьем круге Лис сыграет против Игы Свентек из Польши.

Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг

Ева Лис (Германия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) — 6:3, 6:4

Источник: Сетка турнира в Монреале
Теннис
Анастасия Павлюченкова
  • 1Александр

    Папа Евы Лыс заслужил, поздравляю!

    01.08.2025

  • За спорт!

    не рис, а гречка

    31.07.2025

  • Андрей

    Кайл рис лидер сопротивления

    31.07.2025

