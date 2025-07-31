Павлюченкова проиграла Лис во втором круге турнира в Монреале
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла немке Еве Лис во втором круге турнира в Монреале — 3:6, 4:6.
Матч длился 1 час 23 минуты. 34-летняя россиянка подала 5 раза навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 0 подач навылет, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта (из 5).
В третьем круге Лис сыграет против Игы Свентек из Польши.
Монреаль (Канада)
Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers
Призовой фонд 5 152 599 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ева Лис (Германия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 27) — 6:3, 6:4
Источник: Сетка турнира в Монреале
