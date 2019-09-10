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«Это твоя награда». Арина Соболенко обратилась к Турсунову после победы на US Open

06:07
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Белоруска Арина Соболенко обратилась к своему бывшему тренеру Дмитрию Турсунову после победы на US Open в парном разряде. Она выступала вместе с бельгийкой Элисе Мертенс.

— Спасибо большое, тренер, за незабываемые эмоции этих двух недель, — цитирует WTA Tour Соболенко. Ладно, серьезно, спасибо большое за год, что проработал со мной. Знаю, тебе было сложно. Это твоя награда.

«Ты мне очень нужен». Арина Соболенко обратилась к Турсунову

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