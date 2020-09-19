Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о травме, полученной в матче третьего крута турнира категории Premier в Риме против белоруски Виктории Азаренко.

«Когда увидел в магазине нереальные кроссы, но нет твоего размера. А если серьезно, то я хочу поблагодарить всех за ваши сообщения и слова поддержки, я очень это ценю. Ничего не происходит просто так и один человек вчера мне сказал, что это сделает меня только сильнее. Отдельный респект Азаренко, во-первых, за крутой матч, во-вторых, за поддержку и помощь после. Это реальный спорт. Сейчас делаю все возможное, чтобы быть готовой к Ролан Гаррос», — написала у себя в Instagram Касаткина.