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«Это реальный спорт». Касаткина — о травме и слезах в игре с Азаренко

12:39
Дарья Касаткина. Фото Instagram
Дарья Касаткина. Фото Instagram
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Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о травме, полученной в матче третьего крута турнира категории Premier в Риме против белоруски Виктории Азаренко.

«Когда увидел в магазине нереальные кроссы, но нет твоего размера. А если серьезно, то я хочу поблагодарить всех за ваши сообщения и слова поддержки, я очень это ценю. Ничего не происходит просто так и один человек вчера мне сказал, что это сделает меня только сильнее. Отдельный респект Азаренко, во-первых, за крутой матч, во-вторых, за поддержку и помощь после. Это реальный спорт. Сейчас делаю все возможное, чтобы быть готовой к Ролан Гаррос», — написала у себя в Instagram Касаткина.

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