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Сегодня, 14:06

Эстонская теннисистка назвала причину расставания с российским тренером. Все дело в паспорте

Вторая ракетка мира назвала причину расставания с российским тренером
Иван Шитик
Корреспондент
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Вторая ракетка мира эстонская теннисистка Анетт Контавейт раскрыла причины прекращения сотрудничества с российским тренером Дмитрием Турсуновым, информирует РИА «Новости» со ссылкой на эстонский портал ERR.

«Я очень благодарна ему за успешное сотрудничество. У него российский паспорт, и ему сейчас очень трудно получать визы, так что он не может ездить на многие турниры. А мне нужен тренер, который рядом. Если я хорошо чувствую себя за пределами корта, то хорошо чувствую себя и на корте. Но в нынешней ситуации у меня не было такой уверенности. Уже в марте он не мог поехать со мной в США, а сейчас — в Англию», — заявил Контавейт.

Турсунов работал с Контавейт с августа 2021 года. Под его руководством теннисистка выиграла пять турниров и дебютировала в топ-10.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220606/tennis-1793453986.html
Дмитрий Турсунов
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