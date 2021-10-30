Эстонка Контавейт обыграла Петерсон и вышла в финал турнира в Румынии
Эстонка Контавейт обыграла шведку Петерсон и вышла в финал турнира в Румынии
17:15
Эстонка Анетт Контавейт в полуфинале турнира в Румынии в одиночном разряде обыграла Ребекку Петерсон (6:3, 6:2).
В финале турнира эстонка встретится с победителем в паре Симона Халеп (Румыния, 1) — Марта Костюк (Украина, 6).
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Анетт Контавейт (Эстония, 2) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 6:3, 6:2
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