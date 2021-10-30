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Эстонка Контавейт обыграла Петерсон и вышла в финал турнира в Румынии

Эстонка Контавейт обыграла шведку Петерсон и вышла в финал турнира в Румынии
17:15
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Эстонка Анетт Контавейт в полуфинале турнира в Румынии в одиночном разряде обыграла Ребекку Петерсон (6:3, 6:2).

В финале турнира эстонка встретится с победителем в паре Симона Халеп (Румыния, 1) — Марта Костюк (Украина, 6).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Анетт Контавейт (Эстония, 2) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 6:3, 6:2

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Виктория Кравченко все материалы автора
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