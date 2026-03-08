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8 марта, 02:53

Крюгер нанесла поражение Самсоновой во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Павел Лопатко

Американская теннисистка Эшлин Крюгер победила россиянку Людмилу Самсонову во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе — 3:6, 7:5, 6:2.

21-летняя Крюгер (82-й номер мирового рейтинга) выполнила 11 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 из 14 брейк-поинтов. На счету ее 27-летней соперницы (19-я ракетка мира) 0 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 из 10 реализованных брейк-поинтов.

В следующем матче Крюгер сыграет с победительницей пары Лаура Зигемунд (Германия) — Элина Свитолина (Украина).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 415 725 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эшлин Крюгер (США) — Людмила Самсонова (Россия, 19) — 3:6, 7:5, 6:2

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Людмила Самсонова
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