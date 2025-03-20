Рыбакина проиграла Крюгер во втором круге «тысячника» в Майами

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла американке Эшлин Крюгер во втором круге турнира серии WTA 1000 в Майами — 4:6, 6:2, 4:6.

Матч длился 1 час 52 минуты. Рыбакина за игру сделала 5 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. У Крюгер — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

В следующем матче в Майами Крюгер сыграет против Лейлы Фернандес — финалистки US Open 2021 года, занимающей 26-е место в мировом рейтинге.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эшлин Крюгер (США) — Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — 6:4, 2:6, 6:4