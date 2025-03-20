Теннис
20 марта, 22:05

Рыбакина проиграла Крюгер во втором круге «тысячника» в Майами

Камила Абдурахманова
корреспондент
Елена Рыбакина.
Фото Reuters

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина проиграла американке Эшлин Крюгер во втором круге турнира серии WTA 1000 в Майами — 4:6, 6:2, 4:6.

Матч длился 1 час 52 минуты. Рыбакина за игру сделала 5 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. У Крюгер — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

В следующем матче в Майами Крюгер сыграет против Лейлы Фернандес — финалистки US Open 2021 года, занимающей 26-е место в мировом рейтинге.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Эшлин Крюгер (США) — Елена Рыбакина (Казахстан, 7) — 6:4, 2:6, 6:4

  • Julik P

    Теннис это не только спорт, это еще ставки и мафия(особенно там, за океаном)

    21.03.2025

  • Из Алматы

    То ли Лена все еще не вошла в нормальную форму, то ли это Крюгер разыгралась на привычных кортах.

    21.03.2025

  • proug

    как проиграла так казашка, как выиграла - москвичка.... тоже самое говорил Энди Маррей - как выиграет так британец, как проиграет так шотландец....

    21.03.2025

  • Forz

    Видимо так и останется чудом одного шлема

    21.03.2025

  • hant64

    Рыбку скоро только ленивый (ая) не сможет обыграть, Мирра наглядно показала во втором матче с ней, на каком дне сейчас казашка, отдав ей всего 3 гейма. И она продолжает езду с ярмарки на фоне своих проблем с головой (читай, с любовью).

    21.03.2025

  • Sobakin94

    Полная деградация казашки. Ну она этого и добивалась!

    20.03.2025

  • efim6010

    Молодец Рыба Вукова из топ-10 вылетела и далее сниматься на фоне пейзажей Майями и есть время на абьюз с Вуковым.

    20.03.2025

    • Мирра Андреева и Шнайдер вышли во второй круг парного турнира в Майами

    Соболенко обыграла Томову и вышла в третий круг турнира в Майами

