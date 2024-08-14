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Сегодня, 01:14

Крюгер победила Векич и вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американская теннисистка Эшлин Крюгер одержала победу в первом круге турнира в Цинциннати. В трех сетах она победила Донну Векич из Хорватии — 5:7, 7:6 (7:4), 6:2.

Следующей соперницей Крюгер будет победительница матча Диана Шнайдер (Россия) — Чжан Шуай (Китай).

Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг

Эшлин Крюгер (США, Q) — Донна Векич (Хорватия, 16) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:2

Теннис
Донна Векич
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