Крюгер победила Векич и вышла во второй круг турнира в Цинциннати
Американская теннисистка Эшлин Крюгер одержала победу в первом круге турнира в Цинциннати. В трех сетах она победила Донну Векич из Хорватии — 5:7, 7:6 (7:4), 6:2.
Следующей соперницей Крюгер будет победительница матча Диана Шнайдер (Россия) — Чжан Шуай (Китай).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Эшлин Крюгер (США, Q) — Донна Векич (Хорватия, 16) — 5:7, 7:6 (7:4), 6:2
Новости