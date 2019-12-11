Эшли Барти — лучшая теннисистка года
WTA на официальном сайте объявила своих лауреатов 2019 года. Игроком года стала австралийка Эшли Барти. Она шесть раз доходила до финала, выиграв четыре титула, включая победу на «Ролан Гаррос» и в Итоговом турнире года. Барти стала первой с 1976 года австралийкой, возглавившей рейтинг WTA. На первом месте она закончила год. Кроме того, она одержала больше всех побед в 2019 году — 57.
Дуэтом года названы Тимеа Бабош и Кристина Младенович. Венгерка и француженка выиграли Итоговый турнир года и «Ролан Гаррос», закончив сезон на первом месте.
Прорыв года — София Кенин (США)
Новичок года — Бьянка Андрееску (Канада)
Камбэк года — Белинда Бенчич (Швейцария)
Награда Джерри Даймонда (за продвижение тенниса) — Кики Бертенс (Голландия)