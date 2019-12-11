WTA на официальном сайте объявила своих лауреатов 2019 года. Игроком года стала австралийка Эшли Барти. Она шесть раз доходила до финала, выиграв четыре титула, включая победу на «Ролан Гаррос» и в Итоговом турнире года. Барти стала первой с 1976 года австралийкой, возглавившей рейтинг WTA. На первом месте она закончила год. Кроме того, она одержала больше всех побед в 2019 году — 57.

Дуэтом года названы Тимеа Бабош и Кристина Младенович. Венгерка и француженка выиграли Итоговый турнир года и «Ролан Гаррос», закончив сезон на первом месте.

Прорыв года — София Кенин (США)

Новичок года — Бьянка Андрееску (Канада)

Камбэк года — Белинда Бенчич (Швейцария)

Награда Джерри Даймонда (за продвижение тенниса) — Кики Бертенс (Голландия)