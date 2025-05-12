Теннис
12 мая, 11:59

Эррани призналась, что «Ролан Гаррос» станет ее последним турниром в одиночном разряде

Сергей Ярошенко

Итальянская теннисистка Сара Эррани призналась, что «Ролан Гаррос» может стать последним турниром, на котором она сыграет в одиночном разряде.

«Это мой последний год в одиночке, и Париж, скорее всего, станет моим последним одиночным турниром. Я не знаю, буду ли играть в следующем году, все будет зависеть от моего прогресса в парной игре», — сказала теннисистка на пресс-конференции турнира в Риме.

В одиночном разряде 38-летняя Эррани выиграла 9 турниров WTA и доходила до финала «Ролан Гаррос» в 2012 году, где уступила россиянке Марии Шараповой со счетом 3:6, 2:6.

