Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 09:34

Эррани и Паолини вышли в финал парного турнира в Пекине

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Итальянки Сара Эррани и Ясмин Паолини вышли в финал парного турнира в Пекине.

Теннисистки обыграли в полуфинале американский дуэт София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз в трех сетах — 6:3, 1:6, 10:4. Матч длился 1 час 23 минуты.

В финале Эррани и Паолини сыграют с победительницами матча Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 7) — Элизабетта Коччаретто/Людмила Самсонова (Италия/Россия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 5) — София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз (США) — 6:3, 1:6, 10:4

Теннис
Сара Эррани
София Кенин
Ясмин Паолини
Читайте также
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
Мичков – лучший новичок? Капризов бросит «Миннесоту»? Овечкин снесет рекорд? Пять вопросов перед стартом сезона НХЛ 2024/25
Был алкоголиком в фавелах — стал чемпионом UFC: биография Алекса Перейры
В США намерены собрать деньги, чтобы Косторная выступала за Азербайджан
Экс-сотрудник ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян из компании
Российские военные рассказали о помощи жителям при освобождении Угледара
Популярное видео
Новый «Трактор» и проблема вратаря Миски
Неожиданное поражение «Салавата»
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости