Кудерметова и Хаочин вышли в полуфинал Итогового турнира в парном разряде
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин стали полуфиналистками Итогового турнира WTA в парном разряде.
В заключительном матче групповой стадии спортсменки победили итальянок Сару Эррани и Ясмин Паолини — 3:6, 7:6 (7:3), 11:9. Встреча длилась 1 час 49 минут.
В полуфинале Кудерметова и Хаочин сыграют против чешки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд.
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Турнир WTA WTA Finals Riyadh
Призовой фонд 15 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Белая группа
Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 7) — Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 4) — 3:6, 7:6 (7:3), 11:9
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