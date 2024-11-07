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Сегодня, 22:18

Кудерметова и Хаочин вышли в полуфинал Итогового турнира в парном разряде

Алина Савинова
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин стали полуфиналистками Итогового турнира WTA в парном разряде.

В заключительном матче групповой стадии спортсменки победили итальянок Сару Эррани и Ясмин Паолини — 3:6, 7:6 (7:3), 11:9. Встреча длилась 1 час 49 минут.

В полуфинале Кудерметова и Хаочин сыграют против чешки Катержины Синяковой и американки Тэйлор Таунсенд.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Белая группа

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 7) — Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия, 4) — 3:6, 7:6 (7:3), 11:9

Теннис
Вероника Кудерметова
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