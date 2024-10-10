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10 октября, 11:20

Эрика Андреева проиграла Паолини в третьем круге турнира в Ухане

Руслан Минаев
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Эрика Андреева.
Фото Global Look Press

Россиянка Эрика Андреева уступила итальянке Ясмин Паолини в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Ухане — 3:6, 2:6.

Матч длился 1 час 12 минут. 70-я ракетка мира сделала за игру 2 эйса и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. У 6-й ракетки мира — 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

Паолини вышла в четвертьфинал и встретится с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Лейла Фернандес (Канада).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Ясмин Паолини (Италия, 3) — Эрика Андреева (Россия, LL) — 6:3, 6:2

Теннис
Эрика Андреева
Ясмин Паолини
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