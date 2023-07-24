Эрика Андреева уступила Тайхманн в матче первого круга турнира в Лозанне
Российская теннисистка Эрика Андреева уступила швейцарке Жиль Тайхманн в матче первого круга турнира в Лозанне — 2:6, 2:6.
Спортсменки провели на корте 1 час и 18 минут.
На счету россиянки 4 двойные ошибки, также она не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из трех.
Представительница Швейцарии допустила три двойные ошибки, и реализовала 4 брейк-пойнта из 6.
В следующем круге Тайхманн сыграет с победительницей пары Виктория Голубич (Швейцария) — Ализе Корне (Франция, 7).
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Жиль Тайхманн (Швейцария) — Эрика Андреева (Россия) — 6:2, 6:2.
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