Эрика Андреева проиграла в первом круге квалификации Уимблдона

Российская теннисистка Эрика Андреева проиграла француженке Селене Яничиевич в первом круге квалификации Уимблдона — 4:6, 6:7 (3:7).

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.

На счету 21-летней Андреевой 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3. Яничиевич сделала 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 9.

Во втором круге 22-летняя Яничиевич сыграет с победительницей матча Мэддисон Инглис (Австралия) — Петра Мартич (Хорватия).