24 июня, 17:33

Эрика Андреева проиграла в первом круге квалификации Уимблдона

Сергей Ярошенко

Российская теннисистка Эрика Андреева проиграла француженке Селене Яничиевич в первом круге квалификации Уимблдона — 4:6, 6:7 (3:7).

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты.

На счету 21-летней Андреевой 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 3. Яничиевич сделала 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 9.

Во втором круге 22-летняя Яничиевич сыграет с победительницей матча Мэддисон Инглис (Австралия) — Петра Мартич (Хорватия).

  • Forz

    Как ни печально это говорить, но если через год ситуция будет такой же, то тут впору реально вешать ракетку на гвоздь и идти спаррингом к Мирре в команду Миша Зверев в своё время закончил, и пошел Сашей заниматься. Саша конечно чокер тот ещё, но все равно 2 финала шлема сыграл, 7 мастерсов выиграл, №2 стоял. Достаточно успешная карьера.

    24.06.2025

  • Forz

    Борьба может и была, да только не с такого уровня соперницами бороться надо.

    24.06.2025

  • AlexM

    Сегодня в принципе неплохая по содержанию игра была со стороны Эрики Андреевой. Как болельщик Эрики горжусь ею сегодня, поздравляю с Днём Рождения, желаю счастья и успехов на теннисных кортах. Надеемся, что результаты Эрики в будущем улучшатся.

    24.06.2025

  • hant64

    21 год, а уже, судя по всему, пора задумываться о гвозде, на который повесить ракетку.

    24.06.2025

  • Forz

    А она не прогрессирует от слова совсем. Ты сравни фото с Мадрида 23, там где Мирра и Эрика вместе стоят. Разительнейший контраст.

    24.06.2025

  • Фирсыч

    Я в юности здорово издали бросал. Но всегда получал от тренера. "Играть надо на фитиля!" Увы, трёхочковых тогда не было.

    24.06.2025

  • Иван Л.

    По привыке

    24.06.2025

  • Я из Волгограда

    У Эрики Андреевой сегодня день рождения. Двадцать один год исполнился. Сама преподнесла себе очередной подарок. Девятое поражение подряд. А ещё три года назад, в июне 2022 года, восемнадцатилетняя тогда Эрика побеждала эту Яничиевич со счётом 6-0, 6-1...

    24.06.2025

