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Сегодня, 20:05

Эрика Андреева номинирована на награду «Новичок года», Калинская и Шнайдер — на премию «Прогресс года»

Алина Савинова
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Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила имена претенденток на награды по итогам 2024 года.

Российские спортсменки попали в три номинации. Эрика Андреева номинирована на премию «Новичок года». В этом году 20-летняя россиянка дебютировала в топ-70, дошла до четвертьфинала турнира в Монтеррее и до четвертого круга в Ухане.

На победу в номинации «Прогресс года» претендуют сразу две представительницы России — Анна Калинская (поднялась с 80-й строчки на 14-ю) и Диана Шнайдер (переместилась с 97-й позиции на 13-ю).

Победительница «тысячника» в Ухане в парном разряде россиянка Ирина Хромачева вместе с казахстанской теннисисткой Анной Данилиной представлены в номинации «Пара года».

Теннис
Анна Калинская
Диана Шнайдер
Ирина Хромачева
Эрика Андреева
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