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Сегодня, 22:35

Эрика Андреева не смогла выйти во второй круг турнира в Торонто

Сергей Разин
корреспондент
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Российская теннисистка Эрика Андреева в первом круге турнира в Торонто уступила канадке Марине Стакушич со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 48 минут. На счету 20-летней россиянки 2 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге Стакушич встретится с американкой Тэйлор Таунсенд.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Марина Стакушич (Канада, WC) — Эрика Андреева (Россия, Q) — 6:7 (5:7), 6:1, 6:4

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