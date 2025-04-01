Эрика Андреева не смогла выйти во второй круг турнира в Чарльстоне
Россиянка Эрика Андреева проиграла американке Луизе Чирико в первом круге турнира в Чарльстоне — 4:6, 6:3, 4:6.
Матч длился 2 часа 7 минут. Андреева за игру сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. У Чирико — 2 эйса, 6 двойных ошибок и 4 из 11 реализованных брейк-пойнтов.
Соперницей 167-й ракетка мира станет Елена Остапенко (Латвия).
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Луиза Чирико (США, Q) — Эрика Андреева (Россия) — 6:4, 3:6, 6:4
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