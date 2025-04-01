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1 апреля 2025, 22:43

Эрика Андреева не смогла выйти во второй круг турнира в Чарльстоне

Руслан Минаев

Россиянка Эрика Андреева проиграла американке Луизе Чирико в первом круге турнира в Чарльстоне — 4:6, 6:3, 4:6.

Матч длился 2 часа 7 минут. Андреева за игру сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. У Чирико — 2 эйса, 6 двойных ошибок и 4 из 11 реализованных брейк-пойнтов.

Соперницей 167-й ракетка мира станет Елена Остапенко (Латвия).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Луиза Чирико (США, Q) — Эрика Андреева (Россия) — 6:4, 3:6, 6:4

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Эрика Андреева
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